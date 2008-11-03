Україні потрібний власний зенітно-ракетний комплекс

За умови належного фінансування підприємства українського оборонно-промислового комплексу до 2013 року спроможні створити зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) нового покоління для Повітряних сил Збройних сил України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, про це йшлося на нараді у Вінниці за участі представників Повітряних сил ЗСУ, Міністерства промислової політики та підприємств ОПК України.

Під час наради фахівці опрацювали пропозиції зі створення перспективного зенітного ракетного комплексу середньої дальності для потреб Повітряних сил ЗС України.

Як наголосили у Міноборони, проведення цього заходу обумовлено якісними змінами зенітних ракетних військ у світі, необхідністю адекватної реакції українських військових і вітчизняних розробників озброєння та військової техніки на сучасні світові тенденції у цій галузі.

“Розробка та запровадження виробництва вітчизняного ЗРК середньої дальності є найбільш перспективним шляхом розвитку зенітно-ракетного озброєння, – зазначив начальник зенітно-ракетних військ Повітряних сил ЗСУ генерал-майор Юрій ГАЛУШКО. – У майбутньому це дасть змогу вирішити питання покращення протиповітряної оборони як мінімум на десять років вперед, і як високотехнологічний продукт дасть поштовх розвитку науки, виробництва та можливий вихід на міжнародні ринки озброєння в якості експортера”.

Свої пропозиції щодо створення зенітного ракетного комплексу середньої дальності для потреби Повітряних сил на нараді також висловив директор ДП НДІ “Оріон”, доктор технічних наук, професор Михайло МОЖАР. “Сьогодні Україні потрібне озброєння, що відповідатиме сучасним вимогам по маневреності та дальності ураження. Але на створення абсолютно нового типу озброєння піде чимало років, упродовж яких існуюча на озброєнні техніка або безнадійно застаріє, або повністю вичерпає свій ресурс”, – констатував представник ОПК.

М.МОЖАР також зауважив, що для проведення подібних конструкторських робіт в Україні наявні як інтелектуальний, так і виробничий потенціали.

“Ми плануємо розпочати роботу вже найближчим часом і, за умов належного фінансування, вийти на дослідно-випробувальні роботи вже у 2012-2013 роках”, – підсумував перспективи створення українського ЗРК експерт.