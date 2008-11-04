Україна може втратити чверть своїх зовнішніх ринків через посилення Європейським Союзом імпортних тарифів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ під час прес-конференції.

За його словами, кілька днів тому Євросоюз ухвалив рішення про запровадження високих тарифів на імпорт зернових, передусім пшениці.

«Таким чином, наша продукція стає неконкурентоспроможною, і Україна ризикує втратити чверть своїх зовнішніх ринків», - вважає голова УСПП.

Він також висловив надію на те, що український уряд найближчим часом проведе відповідні переговори з європейськими комісіями про недопущення таких дій, які «адміністративними методами закривають ринок зерна для України в Європі». Він наполягає на тому, що ринок має бути більш лібералізований, відкритий.

Також А.КІНАХ упевнений в необхідності пошуку нових ринків збуту сільгосппродукції: «Безумовно, необхідно налагоджувати кредитну політику, шукати нові регіони збуту, особливо Південно-Східна Азія, Африка, Середній Схід, де попит на зерно великий. Треба шукати альтернативні ринки для високого фінансового результату», - наголосив голова УСПП.