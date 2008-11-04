Україна може втратити чверть своїх зовнішніх ринків
Після підвищення ЄС імпортних тарифів
Україна може втратити чверть своїх зовнішніх ринків через посилення Європейським Союзом імпортних тарифів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ під час прес-конференції.
За його словами, кілька днів тому Євросоюз ухвалив рішення про запровадження високих тарифів на імпорт зернових, передусім пшениці.
«Таким чином, наша продукція стає неконкурентоспроможною, і Україна ризикує втратити чверть своїх зовнішніх ринків», - вважає голова УСПП.
Він також висловив надію на те, що український уряд найближчим часом проведе відповідні переговори з європейськими комісіями про недопущення таких дій, які «адміністративними методами закривають ринок зерна для України в Європі». Він наполягає на тому, що ринок має бути більш лібералізований, відкритий.
Також А.КІНАХ упевнений в необхідності пошуку нових ринків збуту сільгосппродукції: «Безумовно, необхідно налагоджувати кредитну політику, шукати нові регіони збуту, особливо Південно-Східна Азія, Африка, Середній Схід, де попит на зерно великий. Треба шукати альтернативні ринки для високого фінансового результату», - наголосив голова УСПП.