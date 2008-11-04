Ахметов зізнався, що вже й він відчув кризу на собі

Український мільярдер Ринат Ахметов заявив в інтерв`ю газеті Файненшиал Таймс, що потужна сталеливарна промисловість України потерпає в результаті падіння світового попиту на сталь та падіння ціни на неї, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Кореспондент провідної британської газети спілкувався з паном Ахметовим у Донецьку, де той сказав, що сотні тисяч робітників на металургійних комбінатах України не мають впевненості у тому, що не втратять роботу.

ФТ пише, що Ринат Ахметов, так само як і інші найзамошніші українські промисловці, відчуває на собі вплив світової економічної кризи.

У квітні цього року, згідно з оцінками інвестиційного банку Драгон Кепітал, Ринат Ахметов був найбагатшою людиною України зі статками у 31 мільярд доларів.

Кореспондент британської газети пише, що мільярдер твердить, що уникатиме звільнень на своїх підприємствах.