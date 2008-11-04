На додачу до подорожчання кияни отримали ще й тисняву біля кас метро

Сьогодні, в день підвищення в Києві вартості проїзду в громадському транспорті, багатьом киянам довелося вистояти у величезній черзі на станціях столичного метрополітену, щоб купити жетони нового зразка, повідомляє proUA.

Зокрема, на станції Святошинсько-Броварської лінії неможливо зайти через величезну кількість пасажирів, що мають намір купити нові жетони синього кольору.

Співробітники метрополітену пояснюють великий наплив народу в столичну підземку раптовим подорожчанням проїзду і неготовністю метрополітену грамотно забезпечити продаж нових жетонів на проїзд.

Увечері 3 листопада, напередодні подорожчання проїзду, нові жетони в метро не продавалися.