На додачу до подорожчання кияни отримали ще й тисняву біля кас метро

10:12, 04 листопада 2008
Суспільство
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До нових жетонів підземка не готова

Сьогодні, в день підвищення в Києві вартості проїзду в громадському транспорті, багатьом киянам довелося вистояти у величезній черзі на станціях столичного метрополітену, щоб купити жетони нового зразка, повідомляє proUA.

Зокрема, на станції Святошинсько-Броварської лінії неможливо зайти через величезну кількість пасажирів, що мають намір купити нові жетони синього кольору.

Співробітники метрополітену пояснюють великий наплив народу в столичну підземку раптовим подорожчанням проїзду і неготовністю метрополітену грамотно забезпечити продаж нових жетонів на проїзд.

Увечері 3 листопада, напередодні подорожчання проїзду, нові жетони в метро не продавалися.

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