Ціна на нафту у Лондоні впала нижче, ніж $59 за баррель

Ціна барреля північноморської нафтової суміші марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) впала у вівторок до найнижчої з лютого 2007 року відмітки - до 58,85 долара за баррель на тлі повідомлень про спад виробництва в США і побоювань щодо стану європейської економіки, повідомляє агентство Франс Прес. Ціни на нафту на світових ринках, як і в ході минулих торгів у понеділок, знизилися на фоні інформації про спад виробництва в США до рівня 1982 року. У звіті, опублікованому у понеділок Інститутом з управління поставками, говориться, що виробнича активність США, якао є основним індикатором попиту на енергоносії, впала в жовтні до мінімального рівня за останні 26 років.

РИА Новости