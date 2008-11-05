На міжбанку євро знову пішов угору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги з долару США відкрилися котируваннями 5,8150/5,8750 грн., ціни на російську валюту знизилися до 0,2135/0,2180 грн., котирування по євро-гривні пішли вгору - 7,4590/7,5460 грн.

Про це повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли до 1,2835/1,2837 дол. (у вівторок - 1,2653/1,2655 дол.).

У вівторок, 4 листопада, Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 5,7800/5,8200 грн., по EUR/UAH – 7,4100/7,4600 грн., по GBP/UAH – 9,3000/9,3600 грн.

[ назад ]