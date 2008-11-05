Ющенко учора побачив гарний сигнал для гривні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає державні фінансові інституції до кінця тижня вийти на єдиний курс гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав під час зустрічі з міністром фінансів Віктором ПІНЗЕНИКОМ та міністром економіки Богданом ДАНИЛИШИНИМ, що відбулась у Секретаріаті Президента.

За словами глави держави, дуже важливо, щоб державні інституції підтримали курс гривні.

«Щоб до кінця тижня не просто вийти на єдиний курс… щоб ніхто на ринку не ставив запитання, який сьогодні курс – перший, другий, третій чи четвертий», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, всім необхідно триматися єдиної позиції підтримки гривні.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що вчорашні торги на біржі показали, що курс, який був минулого тижня - 6,80 і навіть 7,20 грн. за один долар, - був занадто високим, і реальний курс на сьогодні є навіть нижчим ніж 6 грн. за один долар.

«Це гарний сигнал для курсу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 5,8050/5,8850, до 12.00 спред звузився до 5,8150/5,8600. До закриття цінові рівні залишилися без змін.