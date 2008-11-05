У сімох українських вузів відібрали ліцензію

Державна акредитаційна комісія анулювала ліцензії кільком вищим навчальним закладам за грубі порушення законодавства про освіту та ліцензійних умов надання освітніх послуг.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства освіти і науки України.

Зазначене рішення було прийнято вчора, 4 листопада, на черговому засіданні ДАК під головуванням її голови, міністра освіти і науки Івана ВАКАРЧУКА.

Зокрема, рішенням ДАК припинено освітню діяльність через відсутність ліцензій Міністерства освіти і науки України:

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Вищий навчальний заклад «Міжнародний інститут міжкультурної комунікації» (м. Сімферополь, АРК);

- Християнського гуманітарно-економічного відкритого університету (м. Одеса);

- Приватного вищого навчального закладу «Природничий коледж» (м. Бровари, Київської області).

Також анульовано ліцензії за грубі порушення законодавства про освіту та ліцензійних умов надання освітніх послуг:

- Університету "Львівський Ставропігіон" у формі товариства з обмеженою відповідальністю (м. Львів);

- Приватного вищого навчального закладу "Таврійський коледж комп’ютерних технологій" (м. Мелітополь, Запорізька область);

- Одеського національного університету імені І.І.Мечникова для Миколаївського навчально-наукового інституту (м. Миколаїв).

Крім того, анульовано ліцензію за заявою голови наглядової ради та в.о. ректора Приватного вищого навчального закладу "Інститут підприємництва та сучасних технологій" (м. Житомир) у зв’язку зі зменшенням кількості студентів, погіршенням матеріально-фінансового стану навчального закладу, на підставі рішення загальних зборів засновників щодо недоцільності подальшого проведення навчального процесу в інституті.

В свою чергу, керівництво Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса), яким було усунуто виявлені порушення в роботі приймальної комісії до моменту розгляду питання на засіданні ДАК, попереджено про неприпустимість порушення законодавства у сфері освіти.

За рішенням ДАК дано доручення підрозділам МОН, відповідним органам управління освітою та керівникам вищих навчальних закладів (залежно від місця розташування навчального закладу і його підпорядкування) вжити заходів щодо продовження навчання студентів за відповідними напрямами підготовки та спеціальностями у інших вищих навчальних закладах (ВНЗ). Тим з них, де належним чином ліцензовано підготовку студентів за відповідними напрямами та спеціальностями, дозволено прийняти на навчання студентів із тих ВНЗ, освітню діяльність яких припинено чи анульовано ліцензії.