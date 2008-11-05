10 мільйонів компенсаційних грошей «зависли» на рахунках Промінвестбанку

Секретаріат Президента заявляє про значне недофінансування робіт з подолання наслідків липневої повені в західних областях України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він зазначив, що обсяг робіт, передбачений генеральним планом подолання наслідків стихії, вартістю 815 млн. грн. не забезпечено ресурсами.

За його даними, не вистачає з цієї суми 407 млн. грн. При цьому додаткова потреба становить 125 млн. грн.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ навів приклади, що, зокрема, у Чернівецькій області комплексна програма протизсувних заходів на 1999-2005 роки передбачала роботи на 64 млн. грн., з яких профінансовано 18 млн. грн. При цьому комплексну програму таких заходів на 2007-2014 роки уряд не затвердив.

Він також зазначив, що у цій області значним чином люди постраждали і від фінансової кризи.

Він пояснив, що це проявилось в тому, що досі 10 млн. грн. «зависли» на рахунках «Промінвестбанку».

«Це додає додаткових проблем», - сказав він.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ також зазначив, що у цій області близько 100 шкіл перебувають в процесі ремонту. За його словами, якщо до нового року ремонт не буде закінчено, зокрема, не будуть встановлені дахи на школах, то усі кошти, що було вкладено до цього в ремонт, практично будуть витрачені даремно.

Він нагадав, що особливою проблемою залишається відновлення доріг. Зокрема, у Львівській області службою автомобільних доріг із 9,3 км зруйнованих доріг відновлено 8,7 км, з 35 км пошкоджених доріг – 31,4 км.

Значно гірша ситуація з дорогами залишається у Закарпатській області. Там із зруйнованих 124 км доріг відновлено лише 68 км, із 80 км пошкоджених доріг – 57 км.

Крім цього, він зазначив, що незрозумілою залишається ситуація з фінансуванням робіт з відновлення постраждалих об’єктів у 2009 році.

Він також зазначив, що ще одним проблемним питанням залишається необхідність ухвалення закону, який би регулював діяльність зон надзвичайного лиха.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Президент України В.ЮЩЕНКО заявив, що не задоволений темпами фінансування ліквідації наслідків липневої повені.

Глава держави зазначив, що досі уряд не профінансував компенсації у розмірі 124 млн. грн. жителям за зруйновані стихією будинки. «Уряд двічі змінював соціальні норми. Дододавався до того, що, очевидно, вже нічим фінансувати», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент дав уряду два дні для повного розрахунку з постраждалими. «Я з першим віце-прем`єром говорив годину тому – він мені дав слово, що фінансування буде відкрито. Я хотів би, щоб уряд тримав слово», – сказав Президент.

Водночас прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО спростувала інформацію про недофінансування і заявила, урядом на 100% профінансовано усі видатки на ліквідацію наслідків повені, яка сталася влітку у західних областях України.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що уряд вчасно ухвалив всі необхідні рішення для відновлення зруйнованого житла людей та для надання матеріальної допомоги за втрачене майно. За її словами, якщо гроші не надійшли до людей, то треба питати у губернаторів та представників місцевої влади, які отримали від уряду гроші вчасно та в повному обсязі.

За словами прем’єр-міністра, на рахунках місцевих адміністрацій станом на 1 листопада залишилося невикористаними 600 млн. грн., які уряд виділяв на ліквідацію наслідків повені.