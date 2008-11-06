В обмінниках Києва неможливо купити долари і євро

У столичних пунктах обміну валют неможливо придбати долари США і євро.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в обмінних пунктах в центрі Києва не продають американську і європейську валюту у зв`язку з її браком. «На сьогодні у нас усе розкупили», - заявляють в обмінниках.

У той же час пункти обміну валют продовжують купувати у населення долари США і євро.

Довідка УНІАН. Офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений НБУ на 6 листопада 2008 року: 100 USD США – 582.2400 (на 5 листопада – 582.6100), 100 EUR – 749.3429 (на 5 листопада – 746.9060).