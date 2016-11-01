У Сумах "замінували" концерт Лободи (відео)

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області Ельвіра Біганова, 31 жовтня о 18.50 надійшов анонімний дзвінок про те, що глядацька зала театру нібито замінована.

Читайте такожПісля "гостинного прийому" у Хмельницькому Потап і Настя скасували концерт у Львові - ЗМІБлизько 19:00 після другого дзвінка, який повинен був оголосити про початок концерту, поліцейські перекрили вхід на другий поверх будівлі театру, всіх змусили прибрати свій верхній одяг і залишити театр. У будинку працювали співробітники поліції, СБУ, а також кінологи з собаками.

Майже дві години правоохоронці намагалися відшукати вибуховий пристрій, однак, не знайшовши нічого, дозволили евакуйованим артистам та глядачам повернутися. Тільки в 20.45 концерт вдалося розпочати.

Нагадаємо, раніше в соцмережах активісти звинувачували Лободу в тому, що вона в числі інших українських артистів нібито гастролює з концертами по Російській Федерації.