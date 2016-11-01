У Сумах "замінували" концерт Лободи (відео)
У Сумах ввечері 31 жовтня через неправдиве повідомлення про мінування з обласного академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна правоохоронці евакуювали близько тисячі людей, які прийшли на концерт співачки Світлани Лободи.
Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області Ельвіра Біганова, 31 жовтня о 18.50 надійшов анонімний дзвінок про те, що глядацька зала театру нібито замінована.
Читайте такожПісля "гостинного прийому" у Хмельницькому Потап і Настя скасували концерт у Львові - ЗМІБлизько 19:00 після другого дзвінка, який повинен був оголосити про початок концерту, поліцейські перекрили вхід на другий поверх будівлі театру, всіх змусили прибрати свій верхній одяг і залишити театр. У будинку працювали співробітники поліції, СБУ, а також кінологи з собаками.
Майже дві години правоохоронці намагалися відшукати вибуховий пристрій, однак, не знайшовши нічого, дозволили евакуйованим артистам та глядачам повернутися. Тільки в 20.45 концерт вдалося розпочати.
Нагадаємо, раніше в соцмережах активісти звинувачували Лободу в тому, що вона в числі інших українських артистів нібито гастролює з концертами по Російській Федерації.