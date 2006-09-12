Сьогодні виписується з лікарні жертва депутата Калашнікова

Сьогодні виписується з лікарні оператор телеканалу СТБ Володимир НОВОСАД, який був госпіталізований зі струсом мозку після конфлікту, який стався між знімальною групою телеканалу і групою народних депутатів від Партії регіонів, серед яких був Олег КАЛАШНИКОВ.

У коментарі УНІАН В.НОВОСАД сказав, що почувається добре і планує одразу ж приступити до роботи.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня 2006 року біля наметового містечка Партії регіонів під стінами Верховної Ради України стався інцидент. Депутати-“регіонали”, серед яких був О.КАЛАШНИКОВ, почали вимагати, щоб журналісти СТБ віддали касету з відзнятим матеріалом.

За інформацією СТБ, “помітивши знімальну групу СТБ, депутати, з-поміж яких перебував член Партії регіонів Олег КАЛАШНИКОВ, звернулися з вимогою віддати їм касету. Після відмови проти журналістів застосували фізичну силу: в оператора В.НОВОСАДА силоміць вирвали камеру, завдали йому фізичних ушкоджень, а журналістку М.СИТНИК відтягли в бік”.

14 липня прокуратурою Печерського району міста Києва було порушено кримінальну справу за фактом перешкоджання законної професійної діяльності журналістів.

Уже відбулася очна ставка учасників конфлікту, сьогодні проводитимуться інші слідчі дії. Слідство у справі має закінчитися у середині вересня.

11 вересня О.КАЛАШНИКОВ заявив, що вважає політичною провокацією інцидент з журналістами телеканалу СТБ. За словами О.КАЛАШНИКОВА, він лише зробив зауваження операторові, який «знімав на камеру нижню білизну дівчат, які танцюють на сцені під гімн Партії регіонів». «Зробив його (зауваження) після того, як спустився зі сцени, коли проходив мимо. Не сперечаюся, зауваження було зроблене голосно, в мегафон. Можливо, років через десять я буду досвідченим політиком і такі речі просто не помічатиму – ну, знімають непристойно, хай знімають… Але зараз я, напевно, ще дуже відкритий: не втримався, зробив зауваження – на відстані, і пішов спілкуватися з людьми…».

Водночас він визнав, що «припустився помилки». «Але я не раз демонстрував своє бажання цей інцидент, який було спровоковано, перевести в площину конструктивного діалогу і не використовувати його для подальшої ескалації напруження», - відзначив О.КАЛАШНИКОВ.