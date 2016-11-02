Журналісти розповіли, як пішоходи-аферисти ошукують водіїв (відео)

15:29, 02 листопада 2016
Суспільство
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Водії можуть натрапити на пішоходів-шахраїв, які кидаються під колеса.

Аферисты на дорогах: украинцы все чаще становятся жертвами пешеходов-мошенников /

Водій може стати жертвою аферистів, які на безлюдних вулицях кидаються під колеса, а потім одразу вимагають у приголомшеного кермувальника компенсацію.

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Журналісти розповідають, що зазвичай такі "автопідстави" організовує група людей: той, хто кидається, та псевдосвідки, які переконують водія дати грошей. Докладніше у сюжеті ТСН.

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