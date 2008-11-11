Російська авіакомпанія хоче вийти на ринок дешевих перевезень в Україні

Російська авіакомпанія Utair (Ютейр) до кінця року має намір вийти на ринок внутрішніх авіаперевезень України за бюджетними цінами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник міністра транспорту і зв`язку – голова Державіаадміністрації України Олександр ДАВИДОВ.

«У нас є пропозиції з російської сторони щодо відкриття лоу-коста (low-cost) для внутрішніх перевезень. Це компанія Utair, яка хоче зробити компанію тут, в Україні, і ця компанія виконуватиме польоти виключно на внутрішньому ринку. Це маленькі літаки SAAB та іншого плану, які працюватимуть на внутрішньому ринку як дешеві перевізники», - сказав він. За словами О.ДАВИДОВА, Utair подасть відповідну заявку в Державіаадміністрацію цього місяця, після чого розпочнеться процедура з видачі сертифікату на виконання цих польотів. «Якщо вони (Ютейр – УНІАН) відповідатимуть усім вимогам, то до Нового року, можливо, матимуть сертифікат», - зазначив О.ДАВИДОВ.

За його словами, охочих зайти на авіаційний ринок України багато. У той же час О.ДАВИДОВ не назвав більше ніяких компаній, з якими досягнуті хоча б якісь домовленості. Щодо німецького перевізника «Germania», то він уточнив, що остаточні домовленості ще не досягнуті.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня ц.р. О.ДАВИДОВ повідомив, що Державіаадміністрація веде переговори з трьома бюджетними авіаперевізниками про їхній вихід на український ринок.

Тоді він заявив, що в жовтні планується зустріч з представниками авіакомпанії «Easy Jet» (Великобританія). «Вони висловили бажання розпочати польоти в Україну і працювати в Україні», - сказав він. Крім того, за словами О.ДАВИДОВА, вже є заявка авіакомпанії «Germania» на здійснення польотів за маршрутом Дюссельдорф-Харків. Він висловив припущення, що польоти розпочнуться вже цього року.

Нагадаємо, з середини літа 2008 р. на ринку України з`явився перший бюджетний авіаперевізник «Візз Ейр Україна» - дочірня компанія угорської Wizz Air, з середини жовтня 2008 р. почала виконувати польоти арабська low-cost авіакомпанія «Air Arabia» з ОАЕ за маршрутом «Шарджа – Київ – Шарджа».

Довідка УНІАН. Російська авіакомпанія Utair (основний офіс розташований у Ханти-Мансійську) в 2008 р. виконує рейси між Росією і Україною на напрямах: Київ (Бориспіль) - Сургут, а також між Москвою і Львовом, Донецьком, Харковом, Сімферополем, Луганськом, Миколаєвом.

Авіакомпанія «Ютейр» здійснює пасажирські перевезення як на внутрішньоросійських, так і на міжнародних авіалініях. Крім того, є одним з найбільших світових вертолітних операторів, оперує вертольотами російського виробництва. Входить у п`ятірку провідних російських авіаперевізників.