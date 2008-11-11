Російська авіакомпанія хоче вийти на ринок дешевих перевезень в Україні
Деталі повідомив заступник міністра
Російська авіакомпанія Utair (Ютейр) до кінця року має намір вийти на ринок внутрішніх авіаперевезень України за бюджетними цінами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник міністра транспорту і зв`язку – голова Державіаадміністрації України Олександр ДАВИДОВ.
«У нас є пропозиції з російської сторони щодо відкриття лоу-коста (low-cost) для внутрішніх перевезень. Це компанія Utair, яка хоче зробити компанію тут, в Україні, і ця компанія виконуватиме польоти виключно на внутрішньому ринку. Це маленькі літаки SAAB та іншого плану, які працюватимуть на внутрішньому ринку як дешеві перевізники», - сказав він. За словами О.ДАВИДОВА, Utair подасть відповідну заявку в Державіаадміністрацію цього місяця, після чого розпочнеться процедура з видачі сертифікату на виконання цих польотів. «Якщо вони (Ютейр – УНІАН) відповідатимуть усім вимогам, то до Нового року, можливо, матимуть сертифікат», - зазначив О.ДАВИДОВ.
За його словами, охочих зайти на авіаційний ринок України багато. У той же час О.ДАВИДОВ не назвав більше ніяких компаній, з якими досягнуті хоча б якісь домовленості. Щодо німецького перевізника «Germania», то він уточнив, що остаточні домовленості ще не досягнуті.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня ц.р. О.ДАВИДОВ повідомив, що Державіаадміністрація веде переговори з трьома бюджетними авіаперевізниками про їхній вихід на український ринок.
Тоді він заявив, що в жовтні планується зустріч з представниками авіакомпанії «Easy Jet» (Великобританія). «Вони висловили бажання розпочати польоти в Україну і працювати в Україні», - сказав він. Крім того, за словами О.ДАВИДОВА, вже є заявка авіакомпанії «Germania» на здійснення польотів за маршрутом Дюссельдорф-Харків. Він висловив припущення, що польоти розпочнуться вже цього року.
Нагадаємо, з середини літа 2008 р. на ринку України з`явився перший бюджетний авіаперевізник «Візз Ейр Україна» - дочірня компанія угорської Wizz Air, з середини жовтня 2008 р. почала виконувати польоти арабська low-cost авіакомпанія «Air Arabia» з ОАЕ за маршрутом «Шарджа – Київ – Шарджа».
Довідка УНІАН. Російська авіакомпанія Utair (основний офіс розташований у Ханти-Мансійську) в 2008 р. виконує рейси між Росією і Україною на напрямах: Київ (Бориспіль) - Сургут, а також між Москвою і Львовом, Донецьком, Харковом, Сімферополем, Луганськом, Миколаєвом.
Авіакомпанія «Ютейр» здійснює пасажирські перевезення як на внутрішньоросійських, так і на міжнародних авіалініях. Крім того, є одним з найбільших світових вертолітних операторів, оперує вертольотами російського виробництва. Входить у п`ятірку провідних російських авіаперевізників.