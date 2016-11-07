У Дніпрі створили двометрову вишивану мапу України

Про це повідомяє Радіо Свобода.

Ініціатор створення полотна – Світлана Макаренко, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України та керівник гуртка «Вишивка». Над роботою працювали її учениці – школярки.

Серед родзинок експозиції – вишита книжка-розгортка «Ходить гарбуз по городу», обкладинка на «Кобзар» Тараса Шевченка тощо.

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Окрім того, на виставці показують вироби, виконані в напівзабутих техніках українського народного вишивального мистецтва, яке у Дніпрі відроджує Світлана Макаренко, – рушники, серветки, панно, подушки, картини, ялинкові прикраси, сорочки, жіночі сумки, обкладинки на книжки.

Майстриня Світлана Макаренко зазначає, що хоче зберегти для нащадків старовинні візерунки, техніки вишивки та її кольорову гаму, відродити рідкісні старовинні орнаменти, розробити на основі раритетних нові візерунки.

«Палітра узорів, технік та кольорів української вишивки наскільки багата, що їх можна вивчати все життя і все життя черпати з них натхнення», – каже майстриня.

Виставка триватиме до 18 листопада.