Україна і Росія домовилися звести до мінімуму хитрощі на митниці

Україна і Росія домовились про обмін в реальному часі попередньою митною інформацією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, сьогодні у Москві відбулось підписання Протоколу між Держмитслужбою України і Федеральною митною службою Росії щодо організації обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України і Російської Федерації.

Документ передбачає обмін інформацією у режимі реального часу, що дозволить митникам обох країн співставляти дані про товарні партії, що переміщуються через україно-російський кордон. Зокрема, передбачається, що сторони надаватимуть один одному інформацію не лише про кількість товару, його класифікаційний код, але й про оформлення фактичного вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної території наших країн. Крім того, сторони інформуватимуть одна одну про факти надходження та початку здійснення процедури доставки товарів і транспортних засобів.

Налагоджена система обміну попередньою митною інформацією дозволить проконтролювати та не допустити підміни в пунктах пропуску товаросупровідних документів, використання підробних документів, які використовуються у митному оформленні, заявлення недостовірних даних про кількість, вагу та ціну товару.

На думку керівників митних адміністрацій України та Росії, це загалом дозволить практично звести до мінімуму будь-які маніпуляції при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.

Голова Держмитслужби України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, підписуючи Протокол, зазначив, що Росія – один з найбільших партнерів нашої країни в питаннях торгівлі, тому реалізація домовленостей про обмін попередньою митною інформацією дозволить системно підійти до викорінення порушень митного законодавства у наших країнах, як явища.