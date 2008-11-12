Київський метрополітен не пускає до себе міністерську перевірку

Міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ заявляє, що київський метрополітен не допускає на своє підприємство представників робочої групи з вивчення обгрунтованості зростання тарифів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Й.ВІНСЬКИЙ повідомив сьогодні журналістам в Кабінеті Міністрів.

«Нас бояться пускати. Є проблеми, я щойно від першого віце-прем`єра, ми звернулися в прокуратуру і в міліцію з проханням забезпечити можливість роботи, вивчити документи і зрозуміти, що реально відбувається в економіці цього підприємства», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Разом з тим міністр наголосив, що регулювання тарифів на проїзд у громадському транспорті є прерогативою місцевої влади. «Урядова комісія вивчить, наскільки зростання тарифів відповідає економіці цього підприємства, а змусити зменшити тарифи – це вже питання Антимонопольного комітету і правоохоронних органів, а не Кабінету Міністрів», - пояснив він.

Як повідомлялося, КМДА видала розпорядження про підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті.

З 4 листопада 2 грн. коштує одна поїздка в метрополітені, якщо пасажир купує один жетон на проїзд. Проїзд у наземному транспорті коштує 1,5 грн., якщо купити квиток заздалегідь у кіоску, і 2 грн. – якщо купити в салоні автобуса, трамваю, тролейбуса.

5 листопада прокуратура Києва почала перевірку дотримання столичною міською державною адміністрацією законодавства при введенні нових тарифів на проїзд у громадському транспорті.