В університеті Драгоманова викладачів відсторонили від занять через сепаратистські заяви

Вдень у старшої із сестер - Інни Ковальчук мали бути пари на другому та шостому курсах, але вона на них не явилась.

Замість неї в деканаті факультету призначили заміну.

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А пізніше засідання працівників факультету на якому вони працювали засудило позицію своїх колег і вирішили звернутись до ректора із вимогою звільнити їх негайно.