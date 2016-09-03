В університеті Драгоманова викладачів відсторонили від занять через сепаратистські заяви
04:31, 03 вересня 2016Суспільство
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Сестер Ковальчук, які викладали у педагогічному університеті Драгоманова в Києві і відзначились сепаратистськими заявами у соціальних мережах вчора відсторонили від пар і запустили процедуру звільнення.
В університеті Драгоманова викладачів відсторонили від занять через сепаратистські заяви / скріншот
Вдень у старшої із сестер - Інни Ковальчук мали бути пари на другому та шостому курсах, але вона на них не явилась.
Замість неї в деканаті факультету призначили заміну.
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А пізніше засідання працівників факультету на якому вони працювали засудило позицію своїх колег і вирішили звернутись до ректора із вимогою звільнити їх негайно.
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