В університеті Драгоманова викладачів відсторонили від занять через сепаратистські заяви

04:31, 03 вересня 2016
Суспільство
7013 9

Сестер Ковальчук, які викладали у педагогічному університеті Драгоманова в Києві і відзначились сепаратистськими заявами у соціальних мережах вчора відсторонили від пар і запустили процедуру звільнення. 

В НПУ ім. М.П. Драгоманова вчителів відсторонили від занять через сепаратистські заяви у соціальних мережах /

Вдень у старшої із сестер - Інни Ковальчук мали бути пари на другому та шостому курсах, але вона на них не явилась.

Замість неї в деканаті факультету призначили заміну.

Читайте такожСепаратистський скандал у столичному ВНЗ: викладачі у соцмережах підтримують терористів

А пізніше засідання працівників факультету на якому вони працювали засудило позицію своїх колег і вирішили звернутись до ректора із вимогою звільнити їх негайно.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter