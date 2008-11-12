Половину ліків аптеки продають з 200-відсотковою націнкою

Державна податкова адміністрація, здійснюючи перевірку обгрунтованості підвищення цін на лікарські препарати в Україні, зустрілася з великою кількістю випадків продажу ліків аптеками з 200-відсотковою націнкою.

Про це повідомив перший заступник голови Державної податкової адміністрації Олександр БУХАНЕВИЧ, пише газета «Дело».

За його інформацією, співробітники ДПАУ щодня перевіряють близько 400 аптек.

«Аналіз цін підтвердив: майже всі аптеки, вибрані для моніторингу, більш як половину препаратів (з 20 контрольованих найменувань) реалізують з націнкою в 150-200%», - сказав О.БУХАНЕВИЧ. Хоча, додав він, існує реальна можливість приведення торгової націнки на лікувальні засоби до рівня 25%.

Свою думку перший заступник голови ДПАУ обгрунтував тим, що сьогодні в аптеках продаються ліки, які закуповуються за ціною п`ятимісячної давності. При цьому імпорт лікувальних препаратів в 2008 році становив 6,1 млрд. грн., а більш як 50% препаратів ввезено через нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах і зонах з пільговим режимом оподаткування.

Тому, підсумував О.БУХАНЕВИЧ, пояснення аптек про подорожчання у зв`язку із підвищенням виробниками і оптовими складами цін на продукцію безпідставні.

Як повідомляв УНІАН, у другій половині жовтня в Україні було зафіксовано подорожчання ліків. 17 жовтня уряд обмежив до 10% оптову надбавку і до 25% - роздрібну надбавку на ціни на ліки.

Податкові органи у зв`язку з підвищенням цін на ліки почали оперативні перевірки аптек.