Експерт розповів, в яких сферах українська мова поступається російській

Про це повідомив координатор руху добровольців «Простір свободи» Тарас Шамайда на прес-конференції в УНІАН.

Він презентував дослідження, яке базується на даних державної статистики, соціології, а також моніторингових досліджень, здійснених волонтерами в усіх регіонах України.

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Шамайда зазначив, що згідно з даними дослідження, українська мова є рідною для 60% громадян України (без урахування окупованих територій). Водночас російську мову вважають рідною 15%, обидві мови рівною мірою – 22%, іншу мову – 2%.

За його словами, завжди або переважно українською мовою вдома говорять лише 50% українців, російською – 24%, іноді російською, іноді українсько - 25%. На роботі й навчанні говорять українською лише 48%. «Це показує, що є певний тиск середовища та чинники русифікації, яка триває на 26-му році незалежності України», - зазначив експерт.

Координатор проекту «Становище української мови» Сергій Стуканов повідомив на прес-конференції, що в Україні телебачення залишається переважно, а подеколи домінантно російськомовним.

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За його словами, у цьому році було проведено моніторинг 7 найрейтинговіших телеканалів протягом чотирьох годин у вечірній прайм-тайм (18.00-22.00 у будні і 12.00-16.00 у вихідні), який показав, що програми українською мовою становлять лише 30,6% часу, російською – 34,4%, а решту 35% займають двомовні ефіри, під час яких також найчастіше домінує російська мова.

«На таких каналах, як СТБ, «Україна» і НТН частка української мови за вісім годин не перевищила 10%. Російська мова зберігає своє домінантне становище, і , звичайно, що телеканали – це чи не найбільший чинник русифікації в нашій країні», - зауважив Стуканов.

Шамайда також повідомив, що ситуація щодо частки газет, які видаються українською мовою, не змінилася в порівнянні з минулим роком – майже 62% газет від загального накладу є російською мовою.

Водночас він зазначив, що в кінопрокаті ситуація набагато краща – сумарна кількість фільмів, дубльованих або озвучених українською мовою, продовжує зростати й сягнула у 2016 році 88%.

Шамайда також зазначив, що освіта є однією зі сфер, де українська мова утримує міцні позиції. Зокрема, частка школярів, що здобувають освіту українською мовою, у 2015/16 році сягнула 89,5%, зрісши за рік на 0,2%.

Найменше школярів навчаються українською мовою на Донеччині (58%), найбільше – на Рівненщині (100%). У Києві навчаються українською 97% школярів, на Полтавщині 98%, на Дніпропетровщині 81%, на Харківщині 73%, на Одещині 69%.

«В окремих областях відбувається падіння частки школярів, які навчаються в школах із суто українською мовою викладання, зокрема, такими негативними прикладами є Одеська, Харківська й Запорізька області», - повідомив Шамайда.

За підсумками моніторингу кафе й ресторанів у 26 містах (усі обласні центри, крім окупованих, а також Кривий Ріг, Маріуполь, Краматорськ та Сєверодонецьк) лише 40% закладів харчування мають українську вивіску, лише в 60% меню надруковано українською, і тільки в 49% закладів персонал обслуговує україномовних клієнтів українською мовою.

Результати дослідження свідчать, що ситуація дуже різниться залежно від регіону – у південних і східних містах україномовних клієнтів майже завжди обслуговують російською. Крім того, відбувається стрімка латинізація вивісок: 35% закладів харчування і 22% магазинів мають вивіски лише латинськими літерами, що у 2-3 рази перевищує показники п’ятирічної давнини.

Своєю чергою Стуканов наголосив, що на окупованих територіях Криму, Донеччини та Луганщини здійснюється стрімка примусова русифікація, українська мова витіснена з усіх сфер суспільного життя. За його словами, у цих регіонах діловодство цілковито російськомовне, у так званих «ДНР» та «ЛНР» українська мова називається державною формально, цей статус жодною мірою не відображений у системі освіти.

Так, за 2015-2016 навчальний рік кількість годин на вивчення української мови в цих регіонах скоротилася з 3-4 годин на тиждень до 1 години на тиждень.

«В нас є дані, що цього навчального року кількість годин зведено до півгодини на тиждень», - повідомив Стуканов і додав, що до окупації в Криму було 400 українських класів, а за даними останнього моніторингу залишилося не більш ніж 37; було 7 україномовних шкіл, але зараз жодної не залишилося.

За його словами, викладачів української мови масово примусили перекваліфікуватися у вчителів російської мови.