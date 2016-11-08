Суд повернув державі санаторії на березі Азовського моря - Луценко

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Прокуратура Запорізької області в судовому порядку повернула державі 160 об'єктів нерухомості - санаторіїв на узбережжі Азовського моря", - йдеться в повідомленні.

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Він також опублікував фотографії кількох із цих об'єктів.