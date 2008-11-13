Єхануров ошелешив НАТО: безпека і оборона України - другорядне питання

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ наголошує, що сьогоднішня політична боротьба в Україні ставить безпеку й оборону держави у розряд другорядних питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ заявив у виступі на пленарному засіданні під час консультацій високого рівня Україна-НАТО за участю міністрів оборони альянсу, які тривають сьогодні у Таллінні.

«Важливим чинником безпеки України є і внутрішня ситуація у державі. На жаль, сьогодні політична боротьба ставить безпеку і оборону держави у розряд другорядних питань», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

При цьому він зазначив, що українське військо дистанціювалося від політики. «Позитивним досягненням демократичних реформ в Україні є безумовне дистанціювання Збройних Сил від діяльності політичних блоків», – сказав міністр.

Ю.ЄХАНУРОВ у виступі перед міністрами оборони країн НАТО також зазначив, що, не зважаючи на розбіжності у політичних поглядах окремих українських партій, своєрідним консолідуючим елементом їх програм є визнання необхідності підвищення обороноздатності держави.

«Це є позитивний сигнал для подальшого продовження процесу набуття Збройними Силами військових критеріїв членства у Північноатлантичному альянсі», - вважає міністр оборони України.

Він також висловив сподівання, що останні дискусії політичних партій в Україні свідчать про можливості виходу української демократії з внутрішньополітичної кризи.

На думку Ю.ЄХАНУРОВА, ідеї економічної та воєнної безпеки повинні згуртувати українських політиків.