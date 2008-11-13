Сину депутата, який вбив дівчину, звинувачення досі не висунули

Слідство чекає на результати експертиз у справі про аварію за участю сина депутата Сімферопольської міської ради Йосипа ФАЙНГОЛЬДА Віталія ФАЙНГОЛЬДА.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив начальник Відділу зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Криму Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ. (У ДТП загинула 25-річна байкер Ганна Мішуткіна - УНІАН).

«Там ще розбиратися і розбиратися. Чекаємо експертиз крові та експертиз механізму – машини. Там багато (експертиз), там складний процес», - сказав О.ДОМБРОВСЬКИЙ.

Звинувачення В.ФАЙНГОЛЬДУ можуть висунути на підставі висновку експертиз і висновку слідства. «Справу одразу порушили проти особи і воно так і залишається, загалом… Але щодо нього (В.ФАЙНГОЛЬДА) звинувачення не висували. Його (звинувачення) можуть висунути на підставі висновку експертиз і висновку слідства», - зазначив начальник прес-служби міліції Криму.

Він також сказав, що, «у принципі, неправильно говорити» про те, що В.ФАЙНГОЛЬД проходить у справі як свідок, як про це написали ЗМІ. «Остаточно вирішує суд. А в принципі, неправильно (так говорити). Йому не висунули звинувачення - зараз його назвати обвинуваченим не можна», - зазначив начальник прес-служби міліції Криму.

О.ДОМБРОВСЬКИЙ прокоментував інформацію, яка з`явилася в ЗМІ з посиланням на нього, про те, що В.ФАЙНГОЛЬДУ не заборонено виїжджати за кордон. «Це не мені вирішувати такі питання. Що значить – не «заборонено»?.. Триває слідство, і він (В.ФАЙНГОЛЬД – УНІАН) зобов`язаний прибути на перший виклик слідчого», - сказав керівник прес-служби кримського ГУ МВС.

«Сподіваємося, до кінця року вже в суді буде справа», - додав О.ДОМБРОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, вночі 16 вересня в районі залізничного вокзалу Сімферополя відбулася аварія за участю мотоцикла «Сузукі» та автомобіля Bentley. Удар автомобіля був такої сили, що мотоцикл розірвало на шматки. Bentley продовжив некерований рух і зіткнувся ще з двома автомобілями. У ДТП загинула водій мотоцикла. Водій Bentley, за даними ДАІ, отримав струс головного мозку. На похорони Г.Мішуткіної приїхали байкери з міст Криму та реґіонів України. У Г.Мішуткіної залишилася малолітня донька.

Справа перебуває на контролі міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Газета «Сегодня» 13 листопада повідомила, що В.ФАЙНГОЛЬД проходить у кримінальній справі як свідок і йому не заборонено виїжджати за межі країни.