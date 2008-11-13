У Чернівцях майже 60 малюків отримали дизентерію від молокозаводу?

Чернівецька санепідемстанція винесла постанову про тимчасове припинення експлуатації з 13 листопада ВАТ «Чернівецький міський молочний завод», в продукції якого під час бактеріологічного дослідження виявлено збудника дизентерії Зонне.

Як передає кореспондент УНІАН, поставки продукції заводу в дошкільні установи та торгову мережу припинено. До адміністративної відповідальності притягнуто вісім осіб.

Лабораторні дослідження тривають.

Значне перевищення – у 100 разів - допустимих бактеріологічних показників виявлено у воді, якою користується завод. Також збудника хвороби виявлено на змивах рук працівників підприємства, спецодязі та упаковці кефіру.

Як повідомили у міськСЕС, на ВАТ «Чернівецький молокозавод» виявлену цілу низку порушень вимог санітарного законодавства: у виробничих приміщеннях відлущене покриття на стелях, стіни вкриті пліснявою, не дотримуються вимоги щодо санітарної обробки обладнання, а результати внутрішнього лабораторного контролю засвідчують незадовільну якість проведення миття та знезараження технологічного обладнання, приміщень, недотримання особистої гігієни персоналом підприємства. Виявлено також, що у відомчому локальному водопроводі низька якість знезараження води (завод має власну свердловину води).

Як повідомлялося, у Чернівцях 7 листопада було зафіксовано спалах захворювання дітей на гострі кишкові інфекції. Станом на сьогодні захворіло 59 дітей із 23 садочка. 29 дітей госпіталізовано.

За повідомленням Чернівецької санепідемстанції, у ході епідемічного розслідування, яке розпочали 8 листопада, встановлено харчовий фактор інфікування дітей. Для цього було проведено бактеріологічне та вірусологічне дослідження 198 дітей та 159 працівників дошкільних установ, відібрано на обстеження проби води, харчових продуктів, готових страв. Також відібрано змиви та взято на дослідження зразки продукції постачальників продуктів до дитячих установ, в тому числі Чернівецького молокозаводу, де обстежено й працівників двох змін, що брали участь у виготовленні останніх партій продукції для дитячих садків міста.

Дитячі дошкільні установи на карантин вирішено не закривати. В усіх дитсадках проведено дезінфекційні заходи, усіх хворих та контактні особи взято під медичний нагляд. Вирішується питання профілактичного лікування осіб, які мали контакт із хворими в організованих колективах та за місцем проживання.

Раніше аналогічний спалах захворювання дітей на кишкову інфекцію та дизентерію Зонне у дитсадках Чернівців був у вересні цього року. Тоді також встановили харчовий фактор інфікування дітей. Серед постачальників продуктів тоді також фігурував Чернівецький молокозавод. У вересні перевищення норм кишкової палички виявили в йогурті цього виробника, однак вогнищеві змиви позитивного результату не дали. Кишкову паличну тоді виявили також у вареній ковбасі та сосисках, у їх постачальника знайшли й інші порушення санітарного законодавства та розірвали з ним угоду на поставку продуктів для дитсадків міста. Однак джерело інфекції у вересні не виявили.

Справою займалася обласна прокуратура, яка звернула увагу на те, що міська СЕС почала епідрозслідування із запізненням.