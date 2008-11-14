Співробітник СБУ таки передавав набої, але не ті, про які кажуть у БЮТ...

Служба безпеки України спростовує інформацію депутата Святослава ОЛІЙНИКА (фракція БЮТ) про причетність свого співробітника до торгівлі зброєю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, «розповсюджена інформація з боку депутата ОЛІЙНИКА про начебто причетність співробітника служби до торгівлі зброєю не відповідає дійсності».

Як повідомили у прес-службі, у той же день, коли був затриманий співробітник СБУ, працівники відомства у взаємодії з міліцією почали розслідування цього випадку.

В результаті встановлено, що набої, котрі співробітник СБУ мав намір передати своєму знайомому, з яким вони разом займалися мисливством, «є набоями зменшеної сили для мисливської зброї». «Факту продажу набоїв в документах органів міліції не зафіксовано», - підкреслили у прес-службі СБУ, додавши при цьому, що в результаті оперативних дій також встановлено, що «маркування цих набоїв не співпадає з тими, що перебувають на озброєнні спецпідрозділу антитерористичного центру СБУ і не використовуються іншими її підрозділами».

Як зауважили у прес-службі, матеріали справи на даний час передано до військової прокуратури Кіровоградської області для подальшого розслідування. Крім того СБУ в цьому випадку, як і у всіх інших, всіляко сприяє органам прокуратури в об’єктивному розслідуванні справи.

За рішенням слідчого до завершення розслідування щодо співробітника СБУ обрана міра запобіжного заходу - підписка про невиїзд.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат С.ОЛІЙНИК направив до Генерального прокурора України депутатське звернення з проханням провести слідчі дії щодо можливої причетності посадовців СБУ та її керівництва до незаконної торгівлі зброєю. За його даними, постачання зброї налагоджене безпосередньо керівником полку Полтавського полігону. “Надзвичайна суспільна небезпека незаконного продажу зброї у цій ситуації полягає в тому, що так званим товаром є автомати Калашникова, гранатомети, а також набої та бойові припаси до них. Крім того, значні масштаби незаконно проданої зброї призвели до спорядження нею бандитських угруповань не тільки в Дніпропетровській області, але й по всій території України. Окремі партії готувалися до вивезення за кордон. Призначена для правоохоронного органу зброя використовувалась при вчиненні тяжких та особливо тяжких резонансних злочинів як на території України так і за її межами”, - зазначається в депутатському зверненні.

С.ОЛЙНИК просить генерального прокурора вжити негайних заходів щодо прийняття кримінальної справи за даним фактом до провадження ГПУ, провести слідчі дії щодо всіх причетних до справи осіб, включаючи керівництво СБУ. Крім того, народний депутат просить ГПУ підтвердити або обґрунтовано спростувати наявність у діяннях В.НАЛИВАЙЧЕНКА, що спрямовані на створення штучних перешкод у розвідуванні кримінальної справи і приховання обставин справи, ознак співучасті у вчиненні злочину або ознак приховання злочину та затримати В.НАЛИВАЙЧЕНКА у зв’язку зі зловживанням службовим становищем.