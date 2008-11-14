Суд випустив звинувачених у вибуху газу на підписку про невиїзд

Сьогодні Жовтневий районний суд Дніпропетровська ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу трьом заарештованим екс-керівникам ВАТ “Дніпрогаз” – Ігорю ІВАНКОВУ, Максиму СОРОКІНУ та Сергію БАЧУРИНУ на підписку про невиїзд. Про це журналістам повідомив адвокат І.ІВАНКОВА Валерій КОНОВАЛОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про зміну запобіжного заходу ухвалене за поданням адвокатів підсудних. За словами В.КОНОВАЛОВА, мотивом для подання є хороша поведінка підсудних та наявність у них неповнолітних дітей.

Очікується, що заарештованих екс-керівників “Дніпрогазу” звільнять з-під варти під заставу в понеділок, 17 листопада. Сума застави складає 8,4 млн. грн. і буде сплачена ВАТ “Дніпрогаз”.

Троє згаданих екс-керівників підприємства були заарештовані 15 жовтня 2007 р. через 2 дні після вибуху побутового газу в 10-поверховому житловому будинку на вул Мандриківській в Дніпропетровську. В результаті вибуху загинуло 23 людини.