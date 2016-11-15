Кияни отримують рахунки за опалення із завищеними сумами через помилки в розрахунках

Про це повідомив голова наглядової ради "Київенерго" Іван Плачков, пише "Радіо Свобода".

Плачков сказав, такі системні помилки відбуваються через те, що компанія "Київенерго" змушена обробляти мільйони договорів з киянами.

"Такого дива, як в Україні, у всьому світі немає, коли постачальник тепла укладає угоду безпосередньо з власником квартири. Як у світі роблять: є власник будівлі, так от власник будівлі визначає організацію, яка є виконавцем послуг. І вже ця компанія працює з мешканцями, розподіляє тепло за різними алгоритмами: якщо є лічильник - за лічильником, якщо немає - за квадратними метрами. А у нас зробили так, що кожну квартиру вивели прямо на "Київенерго". А якщо мільйон договорів, уявляєте, як відразу обробити таку кількість квартир? Раніше це було в ЖЕКах, кооперативах, а зараз це робить "Київенерго", і тому можливі такі помилки. Це кардинальна, системна помилка", - зазначає Іван Плачков.

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Раніше кияни в соцмережах почали повідомляти про величезні суми в платіжках за опалення. Зокрема, в деяких випадках за півмісяця було нараховано до 2200 гривень за опалення.