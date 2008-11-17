Луценко обіцяє заплатити за «Капітошок» 50 тисяч

ГУБОЗ МВС України розшукує звинувачених у бандитизмі учасників злочинного угруповання “Капітошки” на чолі з уродженцем Російської Федерації Олександром КАПІТОНОВИМ, відомим на прізвисько „Капітошка”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, за матеріалами спецпідрозділу боротьби з оранізованою злочинністю Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України порушено кримінальну справу за ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу відносно учасників цього угруповання. Також зловмисникам інкримінують ч. 4 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 129 (погроза вбивством) та ч. 2 ст.279 (захоплення транспортного підприємства, установи або організації) Кримінального кодексу.

Протягом 2006-2008 років бандугруповання, що входило до так званого першого рейдерського синдикату, скоїло понад 5 нападів на прибуткові підприємства та установи різних форм власності.

Крім торговельно-офісного комплексу «Веста» та адмінбудівлі держпідприємства Міністерства транспорту і зв`язку України, бандитських атак зазнали підприємства ВАТ „Кременчуцький сталеливарний завод”, ВАТ „Черкасигаз” та управління земельних ресурсів Києво-Святошинського району Київської області

За інформацію, яка допоможе затримати звинувачених у бандитизмі, встановлено винагороду у розмірі 50 тисяч гривень. Конфіденційність гарантується. Контактні телефони: 461-18-34, 461-16-01 або 02.