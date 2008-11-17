Регіонали пропонують заслухати Кабмін про стан ЖКГ
19:55, 17 листопада 2008Суспільство
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Проект зареєстровано у ВР
Народні депутати від Партії регіонів Володимир РИБАК та Олександр ПОПОВ пропонують заслухати інформацію Кабінету міністрів про стан житлово-комунального господарства та проходження опалювального сезону 2008-2009 років.
Відповідно до проекту постанови, зареєстрованого в парламенті, пропонується заслухати 21 листопада на пленарному засіданні Верховної Ради інформацію уряду з цього питання.
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