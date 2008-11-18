Озброєні злочинці грабували садиби в Київській області

Співробітники МВС у Вінницькій області ліквідовували злочинну групу, яка займалася грабіжництвом у Київській області.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, організована злочинна група у складі трьох чоловік діяла в Київській і Вінницькій областях. Всі троє вже мали судимості за розбої і крадіжки.

Організатор злочинної групи, 25-річний чоловік і його подільники - 35 і 34 років - офіційно працюючи різноробами на будівництвах у Київській області, збирали інформацію про об`єкти, які становили для них інтерес, потім розробляли детальний план нальоту, раптово нападали, грабували будинок і на автомобілях тікали з місця злочину протягом 5-7 хвилин. Після здійснення нападів грабіжники поверталися додому до Вінницької області. Всього за півроку зловмисники вчинили пограбувань майже на 2 млн. грн.

Співробітники міліції затримали злочинців, влаштувавши засідку у Вінниці з подальшим переслідуванням. Під час затримання злочинці намагалися скористатися зброєю. У них було вилучено два пістолети – «Blow-Magnum» і «Шмайсер», перероблені під бойові набої, а також 46 патронів.

За місцем проживання одного із затриманих міліціонери виявили ще один пістолет – точну копію пістолета Макарова.

За словами начальника відділу УБОЗ УМВС України у Вінницькій області Олега ПЕЛЕХА, заарештовані проходять по 33 злочинним епізодам, їм пред`явлено звинувачення в здійсненні десятьох розбоїв, 4 пограбувань, 19 крадіжок. Триває підготовка до судового процесу.