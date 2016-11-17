Правозахисники розповіли про міжнародні злочини РФ в Криму та передали матеріали в Гаазький суд

Як передає кореспондент УНІАН, презентація звіту відбулась сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Якщо подивитись на звіт, ви побачите ряд дуже серйозних та хвилюючих злочинів, які були скоєні за два роки в Криму, серед яких – 7 вбивств, 15 насильницьких випадків, 90 випадків незаконного утримання під вартою та 39 випадків катування або інших форм негуманного ставлення. Також серед них дуже багато випадків заволодіння державною і приватною власністю та примусове переміщення майже 60 тисяч цивільних осіб, серед яких більшість – кримські татари», - заявила вона.

«Важливим є те, що ці злочини є широкомасштабнимb і систематичними, вони не є випадковими, які реалізовуються на території протягом цих двох років. Саме тому зібрані докази вчора були передані до Міжнародного кримінального суду», - додала Дюфур.

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«Ми хочемо покарань злочинців і ми хочемо боротися з безкарністю, з міжнародними злочинами, вчиненими на території Криму», - заявила правозахисник.

Крім того, за словами юриста, менеджера проектів організації "Міжнародне партнерство з прав людини" Симона Папуашвілі, у звіті зазначено, що в Криму головною мішенню протиправних дій стали кримські татари та українці, яких вважають критиками чи опонентами окупації та окупаційної влади.

«Ці злочини та інші грубі порушення фундаментальних прав можна означити як напади на кримських татар та українців на етнічному, політичному та релігійному ґрунті», - підкреслив Папуашвілі.