В одеський військово-медичний центр із зони АТО доставили 13 бійців

Як повідомив УНІАН волонтер Андрій Танцюра, бійці доставлені вдень літаком.

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За словами Танцюри, який супроводжував бійців з аеродрому до медцентру, з 13 - троє бійців, які у тяжкому стані, поміщені до реанімації.

«У двох – мінно-вибухові поранення, які вони дістали біля Бутівки, один дістав кульове поранення під Авдіївкою», - сказав Танцюра.

Він відзначив, що решту бійців, які були доставлені сьогодні, розмістили в інших відділеннях.