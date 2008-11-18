По областях відбулись акції "альтернативних профспілок"

У регіонах України відбулись акції протесту “альтернативних профспілок” – Страйкового фонду України та Національного форуму профспілок України.

Як передає кореспондент УНІАН з Івано-Франківська, у обласному центрі акція відбулась навпроти будинку Ради профспілок області. Її учасниками були понад дві сотні молодих людей (в основному студенти) з біло-блакитними профспілковими прапорами і соціальними гаслами. Під час мітингу було озвучено «Три вимоги профспілок до уряду» і «Три вимоги до Верховної Ради України»: зберегти існуючі робочі місця та створити мільйон нових робочих місць, зрівняти мінімальну заробітну плату з реальним профспілковим мінімумом, скасувати необгрунтоване підвищення тарифів на газ, електроенергію, транспорт і житлово-комунальні послуги. Профспілковці вимагають узгоджувати з ними Державний бюджет України, не ухвалювати новий Трудовий кодекс у варіанті, запропонованому нардепами й надати профспілкам право законодавчої ініціативи.

За словами голови Ради профспілок області (Федерації профспілок України) Ігоря БАСЮКА, організатори цієї акції запрошували долучитися до неї, проте у ФПУ вважають, що це чітко продумана у Києві масштабна рейдерська атака, мета якої - захопити майно профспілок.

Як передає кореспондент УНІАН з Дніпропетровська, у цьому місті в акції протесту перед будівлею облдержадміністрації взяли учать 300 осіб. Мітинг пройшов без порушення правопорядку.

Як передає кореспондент УНІАН з Луганська, тут акція Національного форуму профспілок України відбулась на Театральні площі. У ній взяли участь близько 100 чоловік, переважно студентського віку.

В інтерв’ю УНІАН заступник голови Федерації профспілок Луганської області Дмитро ЖУРАКОВСЬКИЙ висловив негативне ставлення до акції. За його словами, 16 листопада у Луганську планувалося рейдерське захоплення будівлі ФПУ.

Як передає кореспондент УНІАН з Кіровограда, сьогодні у місті також відбувся мітинг, організований Страйковим фондом України. На площі біля будинку Федерації профспілок Кіровоградщини зібралось близько 150 осіб, більшість з яких студенти.

Разом із тим голова Федерації профспілок Кіровоградської області Олександра ЗАЛЕВСЬКА сьогодні під час прес-конференції заявила, що представники очолюваної нею організації третю добу поспіль чергують в будинку профспілкових об’єднань, остерігаючись рейдерського захоплення.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Донецька, у цьому місті в мітингу Національного форуму профспілок України взяли участь близько 200 чоловік.

Лідер Донецького відділення Національного форуму профспілок України Ігор КОСТЕНОК після мітингу заявив журналістам, що "акція, яка пройшла в областях України, мала попереджувальний характер, але у жодному випадку не агресивний. Ми хочемо оголосити, що є така профспілкова організація, що наші цілі є суто соціальними із захисту прав трудящих".

На питання про ставлення до співіснування НФПУ і ФПУ, він відповів: "Під сонцем має бути місце всім. Найголовніше, щоб ми ефективно захищали права трудящих. Якщо ФПУ буде це робити, то ми їм лише допомагатимемо".

За даними прес-служби Федерації профспілок України, подібні акції Національного форуму профспілок України відбулись також у Києві, Запоріжжі, Тернополі, Черкасах та Чернігові.

Прес-служба зазначає, що усі ці так звані попереджувальні акції в регіонах, як і у Києві, проходили під прапорами Федерації профспілок України, хоча ФПУ офіційно заявила, що її не підтримає і жодного стосунку до неї не має.

Як повідомляв УНІАН, Національний форум профспілок України заявив про намір провести 18 листопада всеукраїнську попереджувальну акцію профспілок з вимогою захисту прав та інтересів трудящих.

Зі свого боку голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло ВОЛИНЕЦЬ закликав громадян України остерігатися “самозванців від профспілок”. За його словами, “так званий Національний форум профспілок України давно перетворився на порожню юридичну форму, оскільки з нього офіційно вийшли практично усі організації, які раніше були його членами”.