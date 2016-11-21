Половина читачів УНІАН переконані, що перш ніж закривати Fs.to та EX.ua, варто дати гідну альтернативу – опитування

Про це свідчать результати опитування на сайті УНІАН "Як ви ставитеся до закриття сайтів Fs.to та EX.ua?".

Так, 50% читачів відповіли, що спочатку варто дати адекватну альтернативу, а потім вже закривати.

При цьому 23% опитаних вважають це рішення вірним, адже за відео та музику варто платити, однак з українськими зарплатами це поки не представляється реальним.

Ще 8% вважають, що закривати подібні ресурси варто було вже давно, адже Україна прямує до Європи, а там з авторським правом жорстко.

Водночас 15% читачів вважають це "зрадою", адже вважають абсолютно нормальним дивитися фільми та серіали, а також отримувати інший контент безкоштовно за допомогою подібних сайтів.

4% опитаних порадили не страждати дурницями і приїхати в АТО.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Нацполіція заявила, що кіберполіція припинила роботу одного з найбільших піратських сайтів України. Правоохоронці вилучили сервери. Згодом стало відомом, що мова йде про файлообмінник Fs.to.

16 листопада про припинення своєї роботи оголосив ще один великий український файлообмінник EX.ua.