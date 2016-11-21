Зубожіння, колапс влади та агресія РФ: опитування показало, чого найбільше бояться українці

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН політолог, кандидат політичних наук Олексій Якубін, про це свідчать результати дослідження, проведеного Інститутом публічної політики і консалтингу ІНПОЛІТ спільно з Independent British Council of Foreign Relations за фінансової підтримки асоціації випускників Robert Gordon University (Велика Британія).

Читайте такожЛише чверть українців вважає, що відносини Києва та США стануть гіршими після перемоги Трампа – опитування

Згідно з даними дослідження, 58,6% опитаних бояться знецінення української валюти щодо інших валют, 45,8% респондентів бояться колапсу влади, що призведе до подальшого поглиблення кризи.

Дослідження також засвідчило, що 42,4% українців бояться зовнішньої агресії з боку Росії, 31,1% респондентів остерігаються зростання корупції.

У свою чергу політолог, кандидат політичних наук Кирило Молчанов вважає, що третього Майдану в Україні не буде.

«Напередодні третьої річниці Майдану варто заспокоїти суспільство, що навряд чи щось подібне може статися цього разу, оскільки, як свідчить практика 2004 і 2013 років, Майдани відбуваються у відносно стабільний час, коли економіка має хоч невелике, але зростання. Це тільки в теорії більшовиків, що якщо рівень життя падає, то якісь там класи виходять скидати владу. На сьогодні ми бачимо таку ситуацію, коли люди настільки збідніли, що вони не думають про політичні права і свободи, вони думають, як заробити гроші, щоб прогодувати себе і свою сім’ю», - сказав він. Саме тому, за словами Молчанова, громадяни довіряють інституціям, які не мають прямого зв’язку з політикою, наприклад церкві.

Дослідження проведено методом телефонного опитування з 1 по 11 листопада, всього опитано 2 тис. 240 респондентів, які мешкають у 120 населених пунктах всіх областей України (за виключенням АР Крим та окупованих районів Донецької та Луганської областей). Похибка дослідження 2,8%.