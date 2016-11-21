Протестувальники побили вікна "в офісі Медведчука" в центрі Києва – ЗМІ (фото, відео)
Активісти ламають двері в офісі на площі Льва Толстого.
У понеділок ввечері активісти почали штурм імовірного офісу екс-глави АПУ Віктора Медведчука на площі Льва Толстого. Про це повідомляє "РБК-Україна".
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За інформацією агентства, біля будівлі знаходиться декілька сотень активістів і люди продовжують заходити з боку вулиці Хрещатик. Протестувальники ламають двері. Поліція поки не втручається.
У свою чергу "Громадське" повідомляє, що протестувальники побили вікна в офісі, а також запалили фаєри.
Nacjonaliści demolują biuro Medwedczuka pic.twitter.com/zD5oAD3zQh— Piotr Andrusieczko (@PAndrusieczko) November 21, 2016
Як пише ТСН, колона з Майдану, де відзначалася річниця Революції гідності, вирушила до офісу політика Віктора Медведчука, кума російського президента Володимира Путіна. На Майдані залишилося близько двох сотень людей.
Активісти трощать офіс Віктора Медведчука— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 листопада 2016 р.
НАЖИВО: https://t.co/uiavivRyIcpic.twitter.com/kb93VcW9PP
Колону активістів під синьо-жовтими і червоно-чорними прапорами супроводжувала значна кількість правоохоронців.
Від Майдану активісти дійшли до площі Льва Толстого. Силовики стали кордоном біля будівлі імовірно офісу Медведчука.
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