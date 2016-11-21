Протестувальники побили вікна "в офісі Медведчука" в центрі Києва – ЗМІ (фото, відео)

У понеділок ввечері активісти почали штурм імовірного офісу екс-глави АПУ Віктора Медведчука на площі Льва Толстого. Про це повідомляє "РБК-Україна".

Читайте такожПо всій Україні відбуваються заходи з нагоди річниці Революції гідності (фоторепортаж, відео)

За інформацією агентства, біля будівлі знаходиться декілька сотень активістів і люди продовжують заходити з боку вулиці Хрещатик. Протестувальники ламають двері. Поліція поки не втручається.

У свою чергу "Громадське" повідомляє, що протестувальники побили вікна в офісі, а також запалили фаєри.

Nacjonaliści demolują biuro Medwedczuka pic.twitter.com/zD5oAD3zQh — Piotr Andrusieczko (@PAndrusieczko) November 21, 2016

Як пише ТСН, колона з Майдану, де відзначалася річниця Революції гідності, вирушила до офісу політика Віктора Медведчука, кума російського президента Володимира Путіна. На Майдані залишилося близько двох сотень людей.

Колону активістів під синьо-жовтими і червоно-чорними прапорами супроводжувала значна кількість правоохоронців.

Від Майдану активісти дійшли до площі Льва Толстого. Силовики стали кордоном біля будівлі імовірно офісу Медведчука.

Раніше УНІАН писав, що в центрі Києва сталися сутички з правоохоронцями, знову палають покришки