У Львові під консульством РФ кримчани відзначили тисячу днів окупації півострова
Акція символізує те, що північний сусід загрався у війну, і страждають невинуваті громадяни.
У Львові переселенці із Криму під російським консульством провели акцію приурочену до сумної дати – 1000 днів окупації півострова, йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що учасники акції біля російського консульства поставили пісочницю у формі контурів Криму. У пісочниці 1000 іграшкових солдатиків –
Також організатори та учасники тримають у руках паперові літачки. Їх вони зробили з аркушів на яких роздруковані резолюції ООН та Ради Європи, що стосуються Криму.
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Як кажуть організатори, акція символізує те, що північний сусід загрався у війну, і страждають невинуваті громадяни.
Нагадаємо, комітет Парламентської асамблеї НАТО визнав агресію Росії проти України головним фактором дестабілізації безпекової ситуації в світі.
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