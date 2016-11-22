У Львові під консульством РФ кримчани відзначили тисячу днів окупації півострова

У Львові переселенці із Криму під російським консульством провели акцію приурочену до сумної дати – 1000 днів окупації півострова, йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що учасники акції біля російського консульства поставили пісочницю у формі контурів Криму. У пісочниці 1000 іграшкових солдатиків –

Також організатори та учасники тримають у руках паперові літачки. Їх вони зробили з аркушів на яких роздруковані резолюції ООН та Ради Європи, що стосуються Криму.

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Як кажуть організатори, акція символізує те, що північний сусід загрався у війну, і страждають невинуваті громадяни.

Нагадаємо, комітет Парламентської асамблеї НАТО визнав агресію Росії проти України головним фактором дестабілізації безпекової ситуації в світі.

«Сьогодні під час розгляду на Комітеті ПА НАТО резолюції "Підтримка пост-Варшавської стратегії оборони та стримування" беззаперечно було визнано агресію Росії проти України головним фактором дестабілізації безпекової ситуації в світі», - повідомила народний депутат від партії "Блок Петра Порошенка", голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз.