В СБУ розповіли про стародрук "Апостол", який намагалися вивезти через Харківську область в РФ
Стародавня книга "Апостол", яку намагалися вивезти до РФ, попередньо датується XVII століттям.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Служби безпеки України Василь Грицак сказав на брифінгу за останніми результатами роботи СБУ.
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За словами Грицака, затриманий на пункті перетину кордону "Плетенівка" у Харківській області кур'єр намагався вивезти "Апостол", "як кажуть фахівці, зараз він на експертизі, це стародавня книга "Апостол"- попередньо початок XVII століття".
"Вона в хорошому стані. Її намагався вивезти кур'єр з території України через один з пунктів пропуску в Харківській області на територію Росії за замовленням", - сказав Грицак і додав, що відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, правоохоронці у пункті пропуску "Плетенівка" у Харківській області затримали кур'єра при спробі вивозу в Росію стародруку "Апостол".