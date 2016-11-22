В СБУ розповіли про стародрук "Апостол", який намагалися вивезти через Харківську область в РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Служби безпеки України Василь Грицак сказав на брифінгу за останніми результатами роботи СБУ.

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За словами Грицака, затриманий на пункті перетину кордону "Плетенівка" у Харківській області кур'єр намагався вивезти "Апостол", "як кажуть фахівці, зараз він на експертизі, це стародавня книга "Апостол"- попередньо початок XVII століття".

"Вона в хорошому стані. Її намагався вивезти кур'єр з території України через один з пунктів пропуску в Харківській області на територію Росії за замовленням", - сказав Грицак і додав, що відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, правоохоронці у пункті пропуску "Плетенівка" у Харківській області затримали кур'єра при спробі вивозу в Росію стародруку "Апостол".