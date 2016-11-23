Українці в Японії розповіли, як пережили потужний землетрус

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У Токіо Назарій Шкурупій прокинувся о 6:00 ранку від будильника, якого не ставив – це на телефон прийшло оповіщення про землетрус. Уже за кілька секунд під ногами задрижала підлога – і це за 300 км від епіцентру стихії. Моторошними називає ці миттєвості й українка Олена Мінітч, яка приїхала до Японії у справах. А згодом – години невизначеності в очікуванні можливих нових поштовхів і загрози цунамі.

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Сейсмологи попереджають, що небезпека повторних землетрусів зберігатиметься принаймні тиждень. Українку Катерину Кот вразило, як до небезпеки ставляться японці – вони мають відпрацьовані майже до автоматизму заходи безпеки. Навіть діти використовують спеціальні засоби захисту. Країна аж ніяк не паралізована панікою – вона продовжує жити своїм звичайним життям, складовою котрого є висока сейсмологічна небезпека. І хоч напруження відчувається, люди привчилися давати собі з цим раду.

Як повідомляв УНІАН, після потужного землетрусу, що викликав хвилю цунамі, річка Сунаоші в японському місті Тагадзе тимчасово змінила напрям течії. Так, півтораметрова хвиля цунамі після землетрусу в Японії змусила річку Сунаоші змінити напрям течії.