Луценко направив на Закарпаття внутрішні війська

До Закарпатської області прибули внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України для стабілізації криміногенної обстановки. Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив начальник групи зв’язків з громадськістю та ЗМІ управління Західного територіального командування внутрішніх військ МВС України Вадим ГОЛУБ.

За його словами, розпорядження про продовження заходів з стабілізації оперативної обстановки підписане міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ. За його розпорядженням, комплексне оперативно-профілактичне відпрацювання Закарпатської області здійснюватиметься з 20 листопада по 2 грудня 2008 року.

«Командувачем внутрішніх військ МВС України генералом армії Олександром КІХТЕНКОМ направленні 42 військовослужбовці управління Західного територіального командування внутрішніх військ з метою надання допомоги органам внутрішніх справ Закарпатської області у стабілізації криміногенної обстановки, участі у заходах по забезпеченню належної охорони громадського порядку, попередження злочинів, крадіжок з квартир, протидії нелегальній міграції та інших правопорушень», - прокоментував В.ГОЛУБ.

Загалом до комплексного відпрацювання Закарпатської області будуть залучені 52 військовослужбовця (42 військовослужбовці із військової частині 4114 м. Львів та 10 чоловік із батальйону внутрішніх військ військової частини 3002, розташованого в м. Ужгороді).

З 20 листопада по 2 грудня військовослужбовці внутрішніх військ спільно з міліціонерами будуть нести службу в Ужгороді та восьми районах Закарпатської області: Перечинському, Виноградівському, Тячівському, Берегівському, Велико-Березнянському, Хустському та Рахівському.

Як повідомляв УНІАН, з 6 по 19 жовтня 2008 року 150 службовців внутрішніх військ проводили відпрацювання Закарпатської області на предмет боротьби з незаконною вирубкою лісу, нелегальною міграцією та незаконним обігом наркотиків.