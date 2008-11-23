Негода залишила без світла 321 населений пункт України

Внаслідок негоди у 14 областях України знеструмлено 321 населений пункт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, знеструмлення сталось сьогодні вночі внаслідок складних погодних умов, зокрема, шквалистих поривів вітру, дощу та мокрого снігу, і через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач.

Так, у Полтавській області знеструмлено 48 населених пунктів, у Кіровоградській – 44, у Київській – 41, у Миколаївській – 37, у Дніпропетровській – 29, у Черкаській – 25, у Чернігівській – 20, у Донецькій – 19, у Херсонській – 17, у Харківській – 15, у Волинській – 14, в Івано-Франківській – 6, у Вінницькій – 3 та у Чернівецькій – 3.

Електропостачання відновлюють бригади обленерго. Координацію робіт здійснюють опергрупи Головних облуправлінь МНС.