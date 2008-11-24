Депутат БЮТ про ціни на російський газ: краще пережити шок

Україна і Росія знову сперечаються за газ. Концерн «Газпром» вимагає повернення боргу на суму 2,4 мільярда доларів. В Україні кажуть, що «Газпрому» нічого не винні, а винні компанії-посереднику значно меншу суму.

Хто кому нині за газ винен мають з’ясувати між собою господарюючі суб’єкти – російський «Газпром», український «Нафтогаз» та посередник «Росукренерго», каже депутат від БЮТ Сергій Шевчук. Він переконаний, що така незрозуміла ситуація з розрахунками за блакитне паливо між українською та російською стороною востаннє, бо наступного року країни працюватимуть без посередника. Натомість, аби вже цієї зими українці не залишилися без газу, представник БЮТ радить українським споживачам усвідомити необхідність платити за російське паливо європейську ціну.

«Пам’ятаючи досвід наших колег з Прибалтики, краще місяць пережити шок після європейської ціни на газ і потім жити спокійно, ніж постійно уступати нашому східному сусіду. Але для цього нам слід скорегувати наші плани з енергозбереження».

В умовах економічної кризи перейти на європейські розрахунки за газ для України неможливо, вважає депутат від опозиційної Партії регіонів Василь Хара. Спочатку треба віддати борг в 2,4 млрд. доларів. Це теж проблематично, каже депутат. «У нас не надто хороша ситуація з дохідною частиною бюджету. Хоча (прем’єр) Юлія Володимирівна (Тимошенко) каже, що ми перевиконуємо і в нас купа грошей на соціальні програми. Але ми увесь час закриваємо гарячі дірки. І лише після того, як Росія починає нас соромити на весь світ, ми шукаємо гроші за газ», - критикує Хара.

Німецька хвиля