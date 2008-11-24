Долар показав рекордне зростання

Національний банк України встановив на сьогодні офіційний курс в 617,17 гривень за 100 доларів США, що на 2,9% перевищує попередній офіційний курс (на 21 листопада – 599,88 грн. за 100 дол.).

Таке підвищення офіційного курсу за один торговий день стало рекордним у листопаді. За період з початку місяця (курс на 3 листопада – 576,04 грн. за 100 дол.) офіційний курс гривні до американського долара знизився на 7,1%, а з початку жовтня (курс на 1 жовтня – 486,13 грн. за 100 дол.) – на 27,0%