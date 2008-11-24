У Кіровограді за вихідні прогриміло два вибухи: є постраждалі

У Кіровограді за минулі вихідні сталося два вибухи газу, внаслідок яких постраждали двоє людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, 22 листопада внаслідок порушення правил експлуатації газового приладу стався вибух в житловому будинку пенсіонерки. У результаті пошкоджено зовнішню стіну приміщення, ударною хвилею вибито вікна і двері. Травмовано 22-річного юнака, який винаймав квартиру. Його з опіками 57% тіла ІІ ступеня госпіталізовано до опікового відділення Кіровоградської обласної лікарні.

Також сьогодні вночі стався вибух у приміщенні вулканізаторної дільниці, що розташована в приміщенні Кіровоградської філії №2 ТОВ «РАФ-ПЛЮС». Внаслідок вибуху зруйновано внутрішню цегляну перегородку, пошкоджено 20 кв. м перекриття, 2 вікна, вхідні двері. Травми у вигляді опіків кінцівок і обличчя отримав 21-річний працівник підприємства, але від госпіталізації відмовився. Орієнтовна причина вибуху – витік газу з пропанового балону, повідомили в ГУ МНС.