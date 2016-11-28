У КМДА сьогодні обговорять зовнішній вигляд нового театру на Андріївському узвозі

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міськдержадміністрації.

У свою чергу керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко сьогодні на ранковому прес-брифінгу не підтвердив інформацію в соцмережах про те, що завтра відбудеться відкриття нового об’єкту. Він не надав інформації, коли фасад презентують, сказавши: «Подивимось».

Він зазначив, що в ході будівництва було змінено проект, який затверджувався на самому початку робіт. За його словами, «архітектура змінилася» після того, як був знайдений меценат для завершення будівництва.

«На сьогодні ми маємо споруду, яка зрозуміла автору проекту і архітектору, але не зрозуміла киянам. Можливо, знову ж таки спираючись і на думку ЮНЕСКО про те, що в традиційній історичній забудові з метою підкреслення конкретних історичних об’єктів можуть будуватися нові споруди, звичайно, вона має право на життя. Але я думаю, що і благодійник, і автор проекту мають вийти до киян і пояснити думку, задля якої конкретно таке архітектурне рішення було визначено в середовищі Андріївського узвозу», - прокоментував керівник апарату КМДА.

Говорячи про свою особисту думку з цього приводу, Бондаренко зазначив, що, на його погляд, цей об’єкт є «дисонуючим в порівнянні з оточуючою забудовою» Андріївського узвозу, і сказав, що не виключає доопрацювання проекту.

«Можливо, є сенс змінити певні деталі для того, аби цей об’єкт дійсно підкреслював навколишню історичну архітектуру. Можливо, дійсно немає сенсу будувати псевдоісторичні будинки, і ЮНЕСКО дотримується цієї ж тенденції. Разом з тим про архітектурне рішення, можливо, слід трохи подумати. Поки що фасад не відкрито, тому це наводить на певні оптимістичні думки», - сказав Бондаренко.

Читайте такожНа реконструкцію Десятинної церкви таємний меценат дасть 10 млн грн

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада у КМДА заявили, що відкриття академічного драматичного театру на Подолі відбудеться навесні 2017 року, до Дня театру.

Будівництво об’єкту було розпочато у 2004 р. Раніше на його місці розташовувався приватний театр Прахова. У радянські часи його знесли.

Перша черга будівництва нового театру включала зведення адміністративної будівлі Театру на Подолі з малим залом для глядачів. Друга черга Театру на Подолі - новобудову з глядацькою залою майже на 300 місць.

Станом на початок 2006 року було завершено адміністративну споруду з малою сценою і розпочато роботи другої черги об’єкта. Однак через брак коштів роботи були зупинені, здача об’єкту була відкладена.

У 2015 році влада міста повернулась до довгобуду і на проектні роботи об’єкту «Театр на Подолі» передбачили 391 тис. грн. Однак розрахований загальний обсяг фінансування будівництва цього об’єкта складав 81271,1 тис. грн. Було прийнято рішення про залучення меценатських коштів.

У квітні 2015 р. вийшло розпорядження КМДА щодо завершення спорудження Київського драматичного театру на Подолі, згідно з яким довгобуд на Андріївському узвозі добудують за меценатські кошти.

Згідно з документом, фінансування усіх необхідних робіт здійснюватиметься за рахунок «залучення позабюджетних меценатських коштів від дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен», як суб’єкта господарювання, що виявив бажання взяти участь на некомерційній основі як меценат у розвитку об’єктів соціально-культурного призначення міста Києва».

Читайте такожПосольство США показало відео, як Керрі прогулявся Андріївським узвозом (фото)

В розпорядженні зазначається, що після завершення будівельних робіт та прийняття об’єкта в експлуатацію його майно в установленому порядку зараховується до комунальної власності територіальної громади Києва.

Довідка УНІАН. Вчора, 27 листопада, активісти з посиланням на мешканців Андріївського узвозу повідомили, що цього вівторка, 29 листопада, о 09.45 відбудеться відкриття фасаду Театру на Подолі – «знімуть зелену завісу, відкривши будівлю у металевій вагонці». Мережею ширяться фото нової будівлі чорного кольору на історичному Андріївському узвозі.