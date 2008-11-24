Затриманий повісився в міліції

У Полтавській області, в Чернухінському райвідділі міліції, затриманий повісився на власному ремені. Про це повідомили журналістам сьогодні в Центрі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Полтавській області.

За інформацією ЦЗГ, чоловіка затримали за застосування фізичної сили по відношенню до його дружини. «Наприкінці минулого тижня, увечері, співробітники Чернухінського райвідділу міліції виїхали на виклик місцевої мешканки. За адресою заявниці правоохоронці затримали її п`яного чоловіка, який застосовував до жінки фізичне насильство. Відповідно до процедури, порушник був доставлений в чергову частину райвідділу, де у присутності понятих у останнього вилучили особисті речі, зокрема півлітрову пластикову пляшку з характерним запахом самогону, тютюн і ремінь від брюк. Відразу після того, як затриманого, 1956 р. н., помістили в кімнату для адмінзатриманих, він попросив проводити його до санвузла, розташованого у дворі відділення.

Після повернення затриманого в кімнату, помічник оперативного чергового, слідуючи по коридору уздовж кімнати особистого прийому громадян, звернув увагу на речі затриманого, які не встигли досі помістити в камеру зберігання, і відніс їх в чергову частину.

Не почувши впродовж 5 хвилин голосу чоловіка, який досить галасливо поводився весь час після затримання і доставки в райвідділ, оперативний черговий і його помічник забили на сполох. При перевірці кімнати для адмінзатриманих, міліціонери виявили ще тепле тіло чоловіка, який повісився на гратах камери за допомогою власного ременя. Як з`ясувалося згодом, затриманий висмикнув ремінь непомітно для помічника оперативного чергового, виходячи з туалету, повідомляє міліція.

«Працівники чергової частини відразу перерізали зашморг, надали першу медичну допомогу і викликали «швидку». Але, на жаль, лікарям бригади швидкої медичної допомоги не вдалося реанімувати чоловіка, вони лише констатували його смерть», – говориться в повідомленні ЦЗГ.

Фахівець центру додав, що під час огляду тіла чоловіка, що повісився, видимих тілесних ушкоджень медики не виявили. Труп направлений в бюро судово-медичної експертизи м. Лубни.