Азіатські ринки відкрилися зростанням

Азіатські ринки сьогодні ростуть, наслідуючи вчорашні тенденції Уолл-Стріт.

Японський індекс Nikkei 225 вже виріс на 335,29 пунктів (4,2%) 8246,08, а спочатку він злетів більш ніж на 5%.

Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 3,3% до 12873,80. Південнокорейський Kospi, який впав у понеділок на 3,4%, зріс сьогодні на 1,5%. Ключовий австралійський індекс підвищився на 3,7%, повідомляє “Газета.ру”.