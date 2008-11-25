Азіатські ринки відкрилися зростанням
09:30, 25 листопада 2008Суспільство
789 0
Nikkei 225 вже виріс на 335,29 пунктів
Азіатські ринки сьогодні ростуть, наслідуючи вчорашні тенденції Уолл-Стріт.
Японський індекс Nikkei 225 вже виріс на 335,29 пунктів (4,2%) 8246,08, а спочатку він злетів більш ніж на 5%.
Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 3,3% до 12873,80. Південнокорейський Kospi, який впав у понеділок на 3,4%, зріс сьогодні на 1,5%. Ключовий австралійський індекс підвищився на 3,7%, повідомляє “Газета.ру”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter