Долар на міжбанку росте

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 6,42500/6,6750 грн., ціни на російську валюту піднялись до 0,2310/0,2395 грн., котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 8,2735/8,6050 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли до 1,2884/1,2886 дол. США (понеділок – 1,2579/1,2581 дол. США).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.