Боржників за ЖКГ перетворять на невиїзних?

Жителі Харкова - боржники комунального підприємства «ВТП «Вода» уже сьогодні не зможуть виїхати за кордон.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на заступника генерального директора з правових питань КП «ВТП «Вода» Ларису ПЛЕШКОВУ.

«На даний час за великою кількістю рішень суду, які не виконуються, ми ініціювали, а державні виконавчі служби підготували і направили у суди подання про заборону виїзду за кордон осіб, які не виконують своїх зобов`язань перед державою, в даному випадку не виконують рішення суду про стягнення заборгованості за надані послуги водопостачання. Зараз 6 таких подань знаходяться у судах, і по одному з них вже винесено ухвалу про заборону виїзду за кордон до виконання присудження про погашення заборгованості у повному обсягу», - повідомила Л.ПЛЕШКОВА.

Вона зазначила, що в даному випадку законодавством не встановлено залежність між правом подачі у суд і величиною боргу. У конкретному випадку йшлося про суму близько 1,5 тис. грн.

«Крім того, - повідомила Л.ПЛЕШКОВА, - одним із засобів забезпечення рішення суду є заборона на відчуження квартир. Ця інформація про обмеження права власності на майно вноситься до реєстру нерухомості, і коли людина виявить бажання провести які-небудь дії зі своїм майном, наприклад, продати, подарувати квартиру, то знаходження її в цьому реєстрі обмежує права її власника».