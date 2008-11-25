Луценко: авторитет Развод - це не генерал міліції Развадовський

16:22, 25 листопада 2008
Суспільство
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"Нюанси збігу"

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заперечує взаємозв’язок між начальником Головного управління МВС України в Харківській області Віктором РАЗВАДОВСЬКИМ і кримінальним авторитетом на прізвисько Развод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Тут є нюанси співпадіння і не більше того», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

 

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