Луценко: авторитет Развод - це не генерал міліції Развадовський
16:22, 25 листопада 2008Суспільство
1719 0
"Нюанси збігу"
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заперечує взаємозв’язок між начальником Головного управління МВС України в Харківській області Віктором РАЗВАДОВСЬКИМ і кримінальним авторитетом на прізвисько Развод.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.
«Тут є нюанси співпадіння і не більше того», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter